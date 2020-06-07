Монреаль, Канада, , 21:15 — REGNUM В канадской провинции Квебек началась многотысячная акция протеста против расизма и полицейского произвола. Об этом 7 июня сообщает телеканал CBC.

На кадрах репортажа видно, что большая толпа демонстрантов вышла на центральные улицы Монреаля. Участники акции держат в руках плакаты с надписями на английском и французском языках «Я не могу дышать» и «У кого власть? У нас!» Аналогичные протесты проходят и в других городах канадской провинции ― Квебеке и Шербруке.

Напомним, волна протестов и беспорядков под лозунгом «Жизни черных важны» (Black lives matter) началась после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими за мелкое правонарушение. При задержании сотрудник полиции прижал шею Флойда коленом к земле, несмотря на его слова, что он не может дышать.

В итоге мужчина скончался в реанимации, а видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения, которые затем распространились на все Соединенные Штаты и прокатились по многим городам мира.

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