Тегеран, , 20:23 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил о готовности обмена заключенными с США. Об этом 7 июня сообщает IRNA.

«Если появится возможность обменяться заключенными с США, то мы к этому готовы», — отметил в комментарии агентству Мусави, добавив, что между странами по-прежнему существует напряженность в отношениях.

В первую очередь обмену будут подлежать лица с двойным гражданством — Ирана и США — которые по различным причинам содержаться в тюрьмах обоих государств.

Напомним, в начале июня власти США отпустили на свободу ученого из Ирана Сируса Асгари, в ответ на это Тегеран даровал свободу американскому гражданину Майклу Уайту.