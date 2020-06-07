Киев, , 19:54 — REGNUM Власти Украины, которые пытаются «достичь мира» в Донбассе, пытаются оживить нормандский формат. Об этом 7 июня написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вместе с партнёрами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира (в Донбассе)», — написал он.

При этом Кулеба добавил, что «взаимных конструктивных действий с российской стороны» Киев пока не видит.

Напомним, что Россия не имеет никаких связанных с выполнением Минских соглашений обязанностей, так как не является участницей конфликта в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что украинская сторона недовольна скоростью урегулирования конфликта в Донбассе на переговорах в Минске.