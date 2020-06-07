Москва, , 19:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карелии с предстоящим 100-летием образования республики. Поздравительная телеграмма опубликована 7 июня на интернет-портале правительства региона.

«Этот юбилей — значимая дата и настоящий праздник для всех, кто искренне любит родной край, гордится его историей, уникальными природными богатствами, самобытными традициями и обычаями живущих здесь народов», ― говорится в документе.

Президент отметил, что за время существования республики на ее территории усилиями жителей были возведены города и поселки, построены предприятия и объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, а также сформированы лесопромышленные и горнопромышленные комплексы.

Путин подчеркнул, что Карелия обладает существенным потенциалом развития и привлечения инвестиций в отрасли экономики и социально-культурную сферу, но при этом необходимо «уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона».

В год 75-летия Победы российский лидер особую благодарность выразил ветеранам Великой Отечественной войны Карелии, которые самоотверженно боролись с врагом и восстанавливал страну.

Напомним, День Республики в Карелии празднуется 8 июня. Эта дата приурочена к образованию Карельской трудовой коммуны в 1920 году. В 2013 году президент России специальным указом создал Госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия республики, которую возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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