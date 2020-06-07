Москва, , 19:40 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила часть элиты Чехии в сознательном стремлении испортить отношения с Москвой. Об этом 7 июня она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

Дипломат подчеркнула, что чешскому народу не нужна конфронтация с Россией, но его никто не спрашивает.

«Народ никак не спрашивали относительно того, что вдруг что-то в двусторонних отношениях начало ломаться со стороны Праги. Но при этом отношения целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии», — отметила Захарова.

Напомним, 5 июня дипломатическое ведомство Чехии уведомило российскую сторону о высылке двух сотрудников посольства. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, российский дипломат занимался дезинформацией чешской контрразведки.