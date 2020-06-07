Берлин, , 19:08 — REGNUM Правительство Германии отменило для граждан страны, планирующих свой отпуск в других странах, предупреждения о неблагополучной эпидемиологической ситуации в них. Об этом 7 июня сообщил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

Он отметил, что с началом летнего сезона для граждан Германии, отправляющихся в туристические поездки за рубеж, до сих пор остается риск заразиться коронавирусной инфекцией в популярных местах отдыха туристов.

Однако, министр иностранных дел подчеркнул, что для тех немцев, которые все-таки решатся совершить путешествие в другие страны, Германия не будет проводить вывозных кампаний по возвращению их на родину в случае заражения или ухудшения эпидемиологической обстановки в стране пребывания.

«В любом случае, любой, кто заразится во время отпуска, не может предполагать, что мы привезем их обратно в Германию», ― заявил Маас.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Германия планирует снять запрет на путешествия в страны — члены ЕС, а также Великобританию, Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Швейцарию с 15 июня.

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