Варшава, , 17:48 — REGNUM Правительство Польши приняло решение о строительстве канала в Балтийском море в целях отказа от проводки судов по Балтийском проливу, находящемуся под контролем России. Об этом 7 июня сообщает The Sunday Times.

«Нам необходимо лишить Россию возможности нас шантажировать», — отметил в комментарии изданию директор польского порта «Эльблонг» Аркадиуш Зглински.

Напомним, правительство Польши регулярно совершает выпады против России, пугая международное сообщество угрозой со стороны восточного соседа. Так, ранее премьер-министр страныМатеуш Моравецкий призвал США перебросить в страны из Германии часть своих вооруженных сил, для защиты от Москвы.

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