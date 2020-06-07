Тюмень, 7 июня 2020, 17:36 — REGNUM В Тюменской области в защиту ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, которого оскорбил блогер Алексей Навальный, создали петицию. В ней активные тюменцы требуют от прокурора России Игоря Краснова и руководителя СКР Александра Бастрыкина дать правовую оценку разнузданному поведению скандального деятеля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Любые оскорбления в адрес ветеранов Великой Отечественной войны необходимо пресекать на корню, отмечают тюменские общественники в петиции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Навальный, обсуждая поправки в Конституцию РФ, назвал «холуями и предателями» людей, которые по праву считаются героями страны — космонавта Олега Кононенко, врача Лео Бокерию, прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова, а также ветерана Великой Отечественной Игната Сергеевича Артёменко.