Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Подразделения Национальной гвардии США в ближайшее время начнут покидать Вашингтон, где проходили протесты в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом написал 7 июня президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Я … отдал приказ нашей Нацгвардии начать процесс вывода из Вашингтона (подразделений) теперь, когда все находится под полным контролем, — написал глава государства. — Они (бойцы) отправятся домой».

При этом глава Белого дома добавил, что если ситуация изменится бойцы Национальной гвардии США могут быстро вернуться в столицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об убийстве полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, которое произошло в Миннеаполисе 25 мая, расследуется в США. Между тем протесты против полицейского произвола прошли в сотнях городов страны.

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