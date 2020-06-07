Тель-Авив, Израиль, , 17:15 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество наложить на Иран дополнительные санкции. Об этом 7 июня он заявил во время заседания кабинета министров.

Нетаньяху подчеркнул, что не позволит Тегерану создать атомное оружие, для этого необходимо «парализовать» санкциями исламскую республику.

Глава правительства также добавил, что и дальше будет противостоять наращиванию вооруженных сил Ирана у границ с Израилем.

Напомним, ранее международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) опубликовало доклад, согласно которому Иран в восемь раз превысил лимит на запасы обогащенного урана.