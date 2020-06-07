Ханты-Мансийск, 7 июня 2020, 17:04 — REGNUM Почётный житель Сургутского района, руководитель районного Совета ветеранов Вера Голова, как и многие общественники Югры, выступила за привлечение блогера Алексея Навального к ответственности за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».
Напомним, блогер Навальный назвал «холуями и предателями» ряд уважаемых и заслуженных в России людей, среди которых космонавт Олег Кононенко, врач Лео Бокерия, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, а также ветеран Великой Отечественной Игнат Сергеевич Артёменко.
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