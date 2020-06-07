Пекин, , 17:49 — REGNUM Китай перебросил нескольких тысяч военнослужащих военно-воздушных сил КНР и сотни единиц военной техники из центральной провинции Хубэй в приграничные с Индией районы. Об этом 7 июня сообщает китайский военный телеканал CCTV-7.

Отмечается, что власти Китая пока официально не комментируют переброску военного контингента и результаты переговоров с индийскими командирами, которые прошли накануне днем на китайской стороне линии фактического контроля китайско-индийской границы.

Однако, китайские СМИ распространили видеозапись, на которой «несколько тысяч» китайских военных переброшены из провинции Хубэй в Тибет.

Напомним, ранее в китайском населенном пункте Молдо завершились переговоры военных Индии и Китая по ситуации в Восточном Ладакхе. Отмечалось, что о результатах переговоров все заинтересованные стороны будут проинформированы чуть позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1913—1914 годах проводились переговоры между Индией, Китаем и Тибетом по вопросу разметки границ между Тибетом и британской Индией. Китай не согласился с проведением границы по линии Мак-Магона, которая в настоящее время является границей между Индией и Китаем.

Китай и Индия провели уже порядка двадцати раундов переговоров по пограничным вопросам. Однако, до сих пор каких-либо подвижек к разрешению этого серьезного территориального спора не намечается.

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