Варшава, , 16:45 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил желание на переброску в страну вооруженных сил США из Германии. Об этом 7 июня сообщают местные СМИ.

Глава правительства подчеркнул, что решение должен принять президент США Дональд Трампа, тем не менее в Польше надеются на увеличение американского контингента на своей территории.

Моравецкий также отметил, что вооруженные силы Соединенных Штатов необходимы Польше для защиты от России.

Напомним, политики ряда стран, в основном Восточной Европы, часто пугают своих граждан и международное сообщество угрозой со стороны России, впрочем не приводя никаких аргументов в пользу данной гипотезы. Москва не раз с недоумением отвергала подобные выпады.