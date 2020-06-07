Москва, , 16:44 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что уличные беспорядки, которые в последние дни происходят в США, являются результатом идей, которые Соединенные Штаты продвигали по всему миру, о возможности дестабилизации обстановки и игры на внутренних противоречиях государств. Об этом 7 июня она сообщила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», ― отметила Захарова.

Она подчеркнула, что уличные протесты в США являются зеркальным отражением внешней политики Вашингтона, которая базировалась на допущении и продвижении тезисов о дестабилизации ситуации в странах, в которых наблюдались внутриполитические противоречия.

«Они (США ― Ред.) продвигали по всему миру: возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа, которые нужно преодолевать на законных основаниях <…> Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», ― заключила представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки в США были спровоцированы жестоким убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе представителем полиции. При задержании сотрудник полиции прижал шею Флойда коленом к земле, несмотря на его слова, что он не может дышать. В итоге мужчина скончался, видео с моментом задержания мгновенно распространилось по социальным сетям и вызвало протесты у местного населения, которые затем распространились на все Соединенные Штаты.

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