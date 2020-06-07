Ереван, , 16:22 — REGNUM Количество жителей Армении, заразившихся коронавирусом, превышает 100 тыс. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян написал на странице в соцсети Facebook.

«У нас в стране в настоящий момент (некоторые исследования показывают) есть больше 100 тыс. заразившихся коронавирусом, — написал он. — К такому выводу мы (власти Армении) приходим, учитывая проекцию летальных исходов и выявленного числа заразившихся».

Напомним, 6 июня руководитель управления информации и по связям с общественностью министерства юстиции Армении Лусине Мартиросян на странице в социальной сети Facebook написала, что в Армении выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией среди заключенных.

Читайте также: В Армении выявили первый случай заражения коронавирусом среди заключенных