Нью-Йорк, США, , 16:10 — REGNUM В одном из крупнейших городов США Нью-Йорке решили не продлевать срок действия комендантского часа. Об этом мэр города Билл де Блазио сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти Нью-Йорка) отменяем комендантский час, — написал градоначальник. — Это решение вступает в силу немедленно».

По его словам, к первой фазе отмены санитарно-эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии, Нью-Йорк приступает уже с 8 июня.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил на пресс-конференции, что за прошедшие сутки в регионе скончались 35 пациентов с COVID-19.