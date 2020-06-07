Богота, , 15:52 — REGNUM В ходе своего доклада сенату Колумбии министр обороны этой страны заявил, что количество вооруженных «диссидентов» за последний год удвоилось.

«Диссидентами» в Колумбии называют отколовшихся членов FARC, которые не пожелали участвовать в мирном процессе и продолжили вооруженную борьбу с центральным правительством в Боготе.

По данным колумбийской разведки, к июню 2020 года общая численность повстанческих группировок достигла 4,6 тыс. человек. Из них 2,6 тыс. — непосредственные бойцы, остальные — вербовщики, связные, административно-технический персонал.

Стоит отметить, что в 2018 году «диссидентов» было до 2,5 тысяч, в 2019 году — уже 3,4 тысячи.

Эта группировка пытается восстановить контроль над нелегальной экономикой бывшего FARC, закрепиться в районах выращивания коки, а также удержать маршруты транспортировки и каналы сбыта.

Колумбийская разведка считает, что у «диссидентов» нет единого руководства, а есть некое собрание полевых командиров, где они согласовывают скоротечные операции и делят территорию. Наиболее крупная группировка (около 3 тысяч человек) подчиняется Мигелю Ботаче Сантильяно, также известному как Джентил Дуарте. В период FARC он командовал «Восточным блоком» — самым крупным фронтом FARC.