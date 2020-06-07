Киев, , 15:54 — REGNUM Трех претендентов на должность министра образования Украины назвал президент Украины Владимир Зеленский 6 июня во время встречи с журналистами в Залесье, сообщает Телевизионная служба новостей.

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По словам главы украинского государства, на должность министра образования претендуют ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет, руководитель аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров и депутат от партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Сергею Бабаку предлагалось занять эту должность, но он по словам украинского лидера пока не соглашается. Более всего шансов возглавить министерство у ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, отметили украинские журналисты.

В данный момент обязанности министра образования исполняет Любомира Мандзий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий заявила, что со следующего учебного года 80% программы для учеников 5−11 классов будет преподаваться на украинском языке.