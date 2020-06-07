Пекин, , 15:42 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая перебросила несколько тысяч солдат и офицеров вместе с тяжелой техникой из центральной провинции Хубей на северо-запад страны для проведения учений. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает центральное телевидение Китайской Народной Республики.

Напомним, что после того, как в Китае удалось сдержать распространение коронавируса и он начал распространяться в других странах, многие государства Запада и прежде всего США, попытались обвинить Китай в сокрытии информации о коронавирусе и предоставлении неточных данных о ходе эпидемии, что не позволило западным странам адекватно подготовиться к пандемии.

США фактически объявили Китаю новую холодную войну. В ответ Пекин начал проявлять некоторую военную активность. В конце мая стало известно, что КНР готова отправить два своих авианосца к берегам Тайваня, который уже открыто заявил, что будет двигаться к полному суверенитету и начал получать военную поддержку из США.

В высокогорных районах на границе с Индией части НОАК провели учения.

Теперь учения проводятся на северо-западе Китая в пустынных районах Синьцзян-Уйгурского автономного округа.