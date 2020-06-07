Берлин, , 15:13 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Китайская народная Республика — это будущая сверхдержава. Об этом он сказал в интервью германской газете Bild am Sonntag.

По мнению Мааса, Берлину нужно развивать более тесные связи с Пекином и не ограничиваться одним только торгово-экономическим сотрудничеством.

Также Маас уверен, что Евросоюзу следовало бы выработать единую стратегию в отношении китайской стороны для защиты свободных европейских ценностей.

Примечательно, что в этом же интервью Маас охарактеризовал германо-американские отношения, как «сложные» и не лишенные проблем.