Киев, , 15:33 — REGNUM Киевскую область поделят на шесть районов, соответствующая информация была размещена на сайте decentralization.gov.ua.

Как сообщает украинское издание «Главком», ранее планировалось, что Киевская область будет поделена на пять районов, но стало известно, что появятся шесть районов. Как отметили в украинском СМИ, соответствующее решение было принято чиновниками Киевской областной государственной администрации в конце мая.

В издании напомнили, что в марте 2020 года Киевская областная государственная администрация передала в министерство развития общин (громад) план в соответствии с которым должно было быть образовано пять районов — Ирпенский, Васильковский, Белоцерковский, Броварской и Переяславский. Были дискуссии относительно того, стоит ли делить область на четыре или даже шесть районов.

«Но при непонятных обстоятельствах в конце мая в Киевской ОГА резко изменили свое видение, ведь вместо 5 будет образовано 6 районов, но при этом грубо нарушена методика формирования единиц субрегионального уровня», — отметили в издании.

В соответствии с опубликованной на сайте decentralization.gov.ua карте, в Киевской области будет сформировано шесть районов — Белоцерковский, Обуховский, Переяславский, Бориспольский, Фастовский и Бучацкий.

Напомним, в данный момент Киевская область поделена на 25 районов.