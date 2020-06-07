Ашхабад, 7 июня 2020, 14:33 — REGNUM Перспективы популяризации французского языка в Туркмении обсудили дипломаты в рамках межмидовских консультаций, сообщает агентство «Туркмения сегодня».
Французские дипломаты приняли участие в видеоконференции с участием представителей туркменского МИД. Стороны обсудили сотрудничество в космической и водной сферах. Кроме того, собеседники обсудили партнерство в сфере высшего образования и археологии.
Дипломаты отдельно обсудили вопросы по развитию двусторонней правовой базы. Представители Франции положительно оценили инициативы Туркмении на международных площадках.