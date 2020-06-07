7 июня 2020 | Время чтения 8 мин

Андрей Маленький, , 17:59 — REGNUM Председатель партии «Единая Россия» неисправим. У него всегда полупустой стакан наполовину полон, а если стакан еще порожний, значит, он просто готов к заполнению. Как всякий юрист, Медведев — формалист до мозга костей. До бюрократического извращения сути в угоду форме. Классик о таких говорил — превосходный канцелярский чиновник. Специалист по производству процедур, формально правильных, а по сути — издевательских. Например, процедуры партийных праймериз. «Для нас очень важно, чтобы процедура, основанная на самых современных технологиях, не была скомпрометирована какими-то нюансами. Поскольку все мы понимаем — за этим будущее». Так он заявил при подведении итогов процедуры электронного «предварительного» голосования по спискам будущих депутатов от партии «Единая Россия». Более того, считает поклонник гаджетов, удаленный формат всего голосования перейдет со временем в цифровую форму.

Послание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Может быть, но что это за нюансы, компрометирующие партию? С точки зрения здравого смысла, компромат без всяких нюансов заключается в том, что почти половина претендентов, которых партия выставила под своим штандартом на праймеризовское голосование, оказались беспартийными. Это позорище для двухмиллионной партии — не суметь набрать на праймериз хотя бы 6 тысяч однопартийцев — а не нюанс.

Дмитрий Медведев Archive.government.ru

Дальше. Участники праймериз не выполнили предстартовых требований, которые к ним были предъявлены. Например, не представили своих предложений по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, как того требовали устроители от кандидатов. Ни один из них в своих видеообращениях вообще этой темы не касался. Таким образом, Медведев не только не увеличил число сторонников среди неопределившихся граждан, но унизил тех, которые пока доверяют руководству, лишил их возможности, кроме как по фотографии, прицениться к претендентам, составить представление о знании ими, к примеру, общегосударственной повестки. Обман. Кругом обман.

Далее. Накануне праймериз Медведев очень хвалил еще одну процедуру в форме «ПолитСтартапа», закрыв глаза на очевидный блеф ее сторонников. «ПолитСтартап» — так на новорусский манер названа вербовка молодежи, так льстят и фальшивят малоопытным, но амбициозным подросткам. На центральной странице общепартийного сайта даже разместили статью одного из партийных деятелей из Томской области под названием «ПолитСтартап» как фактор выживания политической системы». Автор заявил о кадровом кризисе в партии, объявил дефолт партначальству и объяснил принципиальное отличие новопартийцев от старопартийцев. По его мнению, мышление и сознание новопартийцев «не переформатировано политическими играми, клановыми договоренностями и интригами».

Чтобы стать стартапером, большого ума или героического поступка от претендентов не требуется. Достаточно с апломбом заявить о своем желании стать депутатом от партии «Единая Россия», оказаться моложе 35 лет и решиться выставить себя напоказ. В той же Томской области, где выстреливают такие громкие заявления, на партийные праймериз в качестве потенциальных кандидатов в депутаты думы областного центра записалось сто человек. Треть из них — стартаперы. Однако весь пар, как водится у крикунов, всегда выходит в гудок. Ни в одной из территориальных групп, представленных для голосования, ни один из стартаперов не вошел в тройку лидеров. Зато в территориальной группе №2 г. Томска все первые три места заняли посланцы ООО «Горсети»: В. Резников, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, получивший 518 лайков, М. Резников, видимо, его сын и исполнительный директор с 402 лайками, Е. Телкова, директор по развитию и реализации услуг (382 лайка). Ограничений по числу лайков за того или иного участника не было, поэтому, может быть, что за тройку лидеров голосовали одни и те же.

По трем округам по довыборам на свободные мандаты депутатов Государственной думы в Республике Татарстан, Курской и Ярославской областей больше других голосов собрали соответственно 67-летний О. Морозов, 60-летний А. Золотарев, 50-летний А. Коваленко. Ко дню предварительного голосования по Нижнекамскому одномандатному округу №28 в Республике Татарстан из четырех ранее заявивших о своем желании оставили только двоих: члена Совета Федерации О. Морозова и М. Сиразиева. Второй в автобиографии назвал местом своей работы Казанский химкомбинат, а должностью — менеджер по развитию персонала. Видимо, работник отдела кадров. Но в титрах видеообращения к избирателям он уже именует себя психологом и режиссером телевидения. Сенатор О. Морозов намерен возвратиться в Госдуму, в которой он состоял раньше, начиная с 1994 года. Почему решил вернуться за мандатом депутата? Возможно, ему не предложили войти в пару с будущим президентом Республики Татарстан, которому предстоят выборы в этом году, а иным способом нельзя продолжить статус сенатора, представляющего в Совете Федерации исполнительную власть региона. Гостелерадиокомпания «Татарстан» разместила несколько новостных сюжетов об О. Морозове, в том числе и такой. «Депутат Государственной думы О. Морозов провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия». Все вопросы будут рассмотрены. Решить их помогут органы власти». В одном абзаце — и так много нюансов! Сенатор уже депутат. Принимает граждан не в своей приемной, а в партийной, зато решать запросы граждан обяжет органы власти Татарстана. Лихо.

Олег Морозов Httpcouncil.gov.ru

В Курской области победил А. Золотарев — бывший заместитель губернатора, в Ярославской — А. Коваленко, знаменитый хоккеист, а теперь — председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги.

Накануне праймериз секретарь Генсовета «Единой России» и «по совместительству» заместитель председателя Совета Федерации А. Турчак убедил Д. Медведева в том, что будет честная и открытая борьба. И что самым молодым кандидатом предварительного голосования станет 18-летняя студентка Орловского базового медицинского колледжа Ангелина Мотякина, а самым возрастным — 80-летний пенсионер Виктор Артемьев, который хочет претендовать на место в законодательном Собрании Челябинской области. В прежние времена такая презентация говорила о высоких шансах на избрание тех, кого назвало партийное руководство. Сейчас — фигура речи, услаждающая чей-то слух. Стартаповка Ангелина оказалась четвертой. Ее опередил Д. Игнатов, директор по закупкам публичного акционерного общества «Орелстрой», крупнейшего регионального строительного холдинга. Победитель получил, правда, всего 186 голосов, хотя только в головном офисе холдинга — 240 человек, которые могли бы поддержать своего представителя, если бы захотели. Всего же холдинг объединяет пять общестроительных и одну специализированную организацию, два транспортных предприятия, одно предприятие стройиндустрии, проектный институт, строительную лабораторию, жилищно-эксплуатационное и иные предприятия. Нюанс? Нюанс. К сожалению, симпатичной студентке орловского медицинского училища никто ни в чем не помог. Она не получила ни одного лайка или дизлайка на свое видеообращение, хотя объяснила, почему идет на выборы: чтобы решить проблему с парковочными местами, детскими площадками, своевременно устранять стихийные свалки мусора, проводить досуговые детские мероприятия и мониторинг состояния автодорог.

Восьмидесятилетний Виктор Артемьев, который понадобился Турчаку для гладкости речи, занял 11-е место по Южному избирательному округу №30 по выборам депутатов Челябинского законодательного собрания. Он «проиграл» действующему депутату С. Буякову, который в ходе праймериз, как сам рассказывает, «подарил многодетным семьям, проживающим в городах и поселках на юге Челябинской области, планшеты в рамках акции «Помоги учиться дома». Поработал оператором «горячей линии», а после работы в колл-центре в качестве волонтера отработал заявку жительницы Тракторозаводского района, которая обратилась за помощью в покупке продуктов. Нюанс? Нюанс.

Андрей Турчак Kremlin.ru

Токсичный нюанс обнаруживается еще и в том, что подчиненные Медведева склонны выдавать желаемое за действительное тому, кто и сам обманываться рад. Тот же «ПолитСтартап» выдается замруководителя ЦИК «Единой России» — руководителем управления кадровой политики и образовательных проектов Р. Романовым за состоявшийся и эффективный проект. Президиум Генерального совета не станет перепроверять представленную им информацию, что новички, что называется, «с земли»: учителя, врачи, малый и средний бизнес, общественники. Что реальная конкуренция на предварительном голосовании — это реальность, а не выдумка. Что в Ростове и Ульяновске стартаперы победили на предварительном голосовании.

Мы перепроверили. Что оказалось? На праймериз по выборам депутатов Ростовской-на-Дону городской думы были образованы 10 территориальных групп и 30 групп для одномандатных округов. Итого 40. Сорок победителей, 120 призеров, хотя здесь, как в спорте, оценки ниже первого места не считаются чемпионскими. К тому же дистанция в голосах между победителем и занявшим третье место — в десятки раз. У победителя — 100 голосов, у последыша — 6. Тем не менее призер есть призер, и среди 120 призеров всего 19 человек оказались моложе 30 лет и ни одного врача и учителя.

В хваленом Ульяновске было сформировано 40 групп из 170 претендентов на мандат депутата Ульяновской городской думы. В одной из сорока групп первое место со 118 голосами избирателей досталось 30-летнему А. Шерстневу, начальнику сетевого района № 4 МУП «Ульяновская городская электросеть», в другой из сорока групп — девятнадцатилетнему М. Сергееву, учащемуся строительного колледжа, с 60 голосами. В 38 остальных группах стартаперы оказались отодвинутыми далеко вниз. 64 стартапера меньше 10 голосов или вообще ни одного.

К примеру, за А. Валеева проголосовало 6 человек. Наверное, мама с папой и братья, хотя о нем можно было узнать только то, что он — инженер АО «Авиастра-ОП». Ни автобиографии, ни видеообращений, ни предвыборных обещаний избиратели от него так и не получили. Ни фото анфас. Фотографию лица заменил флаг «Единой России».

Вот такие нюансы, Дмитрий Анатольевич. Вот такие нюансы, члены Высшего и Генерального советов.