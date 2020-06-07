Пекин, , 13:47 — REGNUM Китайская газета Global Times предупреждает Индию, чтобы она «не была одурачена» Соединенными Штатами Америки. Соответствующая статья в правительственной газете Global Times, которая является подразделением официального рупора Коммунистической партии Китая газеты «Жэньминь жибао».

В материале подчеркивается, что Китайская Народная Республика не уступит Индии «ни пяди территории». Если же Индия решится посягнуть на китайские земли, то получит решительный отпор.

«Мы считаем, что Индия очень хорошо знает, что Китай не будет в невыгодном положении в любой китайско-индийской военной операции вдоль пограничной зоны», — сказано в редакционной статье.

Также подчеркивается, что Индия не должна быть обманута США, которые конечно же будут подталкивать Индию развязать очередной пограничный конфликт. Но Нью-Дели этого лучше не делать.

«Индия не должна быть обманута США. США поддерживают Индию каждый раз, когда у Китая и Индии возникают конфликты, чтобы стимулировать конфронтацию Нью-Дели с Пекином и раздувать новые пограничные споры», — сказано в статье.