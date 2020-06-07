7 июня 2020 | Время чтения 37 мин

Может опасения оппозиции действительно реальны и посталиевского Азербайджана просто не будет, и не будет правопреемника этого государства, который бы возбудил уголовное преследование в отношении бывших властей страны? Это может быть одним из логичных объяснений тому, почему Алиев вызывает своим поведением огонь на возглавляемое им государство.

Захираддин Ибрагими, , 13:41 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кардинальных подвижек в карабахском урегулировании нет, но оптимизм, по ее словам, остается. То есть несмотря на воинственные заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева и его министра обороны, ничего существенного на самом деле не происходит, и не ожидается.

Разве что президент решил заняться историей своей страны, подвергнуть ревизии и раскритиковать деятельность правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), появившейся на карте в 1918 году. Забегая вперед скажем, что слово «демократическая» отсутствует в оригинальном названии этого государства, но почему-то оно закрепилось в русскоязычном информационном пространстве. Впрочем, это уже не так важно! Как сообщало недавно азербайджанское государственное информационное агентство АзерТадж, Алиев посетил музей государственной символики в прифронтовом городе Тертере, а затем выступил с речью на открытии Олимпийского спортивного комплекса в этом же населенном пункте. Он вновь продолжил тему исторической принадлежности к Азербайджану, столицы Армении — Еревана и вообще других территорий армянского государства.

В этой же речи он снова обвинил тогдашнее правительство Азербайджанской Республики, в том, что они, то ли подарили, то ли передали Эривань (Иреван) армянам для создания Республики Армения. Вообще-то в Азербайджане некоторыми историками эта история давно выставляется так, как будто мусаватистское правительство Азербайджана добровольно, подарило армянам столицу и окружающие территории, чуть ли не как дружеский акт по отношению к этим «неблагодарным соседям», чтобы те создали свое государство и отстали бы от своих претензий. И вот спустя 100 с лишним лет, Алиев, продолжая свою ежегодную войну с мертвыми мусаватистами, решил снова подвергнуть их беспощадной критике. Напомним, что с этой темой он выступал всего-то недавно, 28 мая, на день республики.

«Когда я говорю, что Иреван — наша древняя земля, я говорю абсолютную истину. И если бы было не так, то почему АДР приняла решение о том, чтобы Иреван передать, подарить Армении? Причем когда? Всего лишь спустя день после объявления независимости. Независимость была объявлена 28 мая 1918 года, а 29 мая 1918 года было принято это решение, причем было принято не единогласно», — сказал Алиев. Он и в прошлом году, и в позапрошлом году говорил эти слова, но всегда, умалчивал об очень важной детали, который описывают современные азербайджанские историки. Президент обходит тот факт, что именно Османская Турция принудила правительство АДР, согласиться на передачу Эривани и других территорий армянам для создания Армянской Республики. Да и куда бы они делись если бы не согласились? Первая Азербайджанская Республика во время переговоров в Батуми, в мае 1918 года, существовала только на бумаге. И поэтому это государство было провозглашено в столице грузинского государства — Тбилиси.

Говорить о том, что правительство передало Эривань и еще какие-то территории армянам, можно лишь с большой натяжкой. Другим немаловажным фактом было то, что первая Азербайджанская Республика была создана не на территории настоящего историко-географического Азербайджана, а на территориях исторического Ширвана, Аррана и Северного Талыша (Талыш-Мугани), а назвали ее «Азербайджаном» по настоянию турецкого генералитета с далеко идущими целями. Сам настоящий историко-географический Азербайджан, полностью и целиком находится в составе Ирана по сей день и всегда будет там находиться. Кстати, 28 августа 1918 года посольство Ирана в Стамбуле выдвинуло официальный протест Османской Турции в связи с тем, что те создали государство под названием «Азербайджан». В протесте говорилось о том, «что в Иране есть провинция с одноименным названием со столицей в Табризе, и в истории никогда не было государства с таким называнием. Иранцы требовали от турок заново рассмотреть вопрос и переименовать это государственное образование».

Примечательно и то, что иранцы обратились с протестом не к правительству Азербайджанской Республики, так как попросту тогда не признавали его, а именно к правительству Османской Турции. Ведь именно от турецких младотурков исходил план по созданию государства под названием «Азербайджан» на территориях исторического Аррана, Ширвана и Северного Талыша (Талыш-Мугани) в надежде присоединить к новой республике сопредельную персидскую провинцию, так сказать настоящий историко-географический Азербайджан. По некоторым данным, изначально планировалось назвать новое государство Юго-Восточной Кавказской Республикой.

В таком же духе выражался о новой республике российский военачальник, политический и общественный деятель, генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин. В «Очерках русской смуты» воевавший против большевиков на южном фронте генерал Антон Деникин писал: «Все в Азербайджанской республике было искусственным, «ненастоящим», начиная с названия, взятого взаимообразно у одной из провинций Персии. Искусственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армяно-татарскую Бакинскую и Елисаветпольскую (Гянджа) губернии и русскую Мугань и объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма на Кавказе. Искусственная государственность. Наконец, искусственно держалось и азербайджанское правительство: первоначально — волею Нури-паши, потом генерала Томсона и в дальнейшем — просто инерции».

Российский и советский востоковед, тюрколог, арабист, исламовед, историк, архивист, филолог, один из основателей российской школы востоковедения Василий Владимирович Бартольд в кратком обзоре истории Азербайджана пишет, что «название «кавказский Азербайджан» вошло в употребление только после революции». И прежде чем говорить о каких-то древних азербайджанских землях севернее Аракса, то надо бы вспомнить что эти территории до Дербента были прежде всего частью Ирана, а затем эти территории севернее Аракса перешли под контроль Российской империи, а точнее сказать, все Закавказье. А когда Российская империя была потрясена революцией и гражданской войной, на штыках османской армии в Баку было посажено правительство созданной тогда первой Азербайджанской Республики. По сути это было сепаратизмом в отношении Российской империи, которое поддерживалось турками. И если это было справедливо, то почему таким же правом не могли воспользоваться армяне, воссоздав свою утерянную государственность на территории древней исторической Армении?

Почему не имела права на существование та же Муганская Советская Республика (МСР), провозглашенная русскими и талышами 15 мая 1919 года? После падения Бакинской коммуны в 1918 году в Талыш-Мугани было создано свое Муганское правительство, которое 25 апреля 1919 было смещено местными коммунистами. А 15 мая на территории Талыш-Мугани была провозглашена Муганская Советская Республика, со столицей в Ленкорани. В отличие от той пары дюжины людей, которые провозглашали в Тбилиси первую Азербайджанскую Республику, на съезде где провозглашали Муганскую Советскую Республику участвовало по некоторым данным до 1000 делегатов, из них 600 местных мусульман, 300 местных русских, около 100 представителей других национальностей, в том числе и армян. И провозглашалась она не на чужой земле, а в столице Талыш-Мугани, Ленкорани. Муганская Советская Республика была провозглашена с соблюдением всех норм по самоопределению местного народа, путем волеизъявления самого местного народа. Продолжавшийся до 18 мая съезд, принял резолюцию, в которой провозглашалось то, что Муганская Советская Республика входит в состав РСФСР.

То есть МСР вернулся в состав России, в качестве одной из республик федерации. И это было закономерно, так как эти территории вот уже 200 лет были в составе российского государства. Уместно было бы особо подчеркнуть тот факт, что в свое время Талышское ханство, охватывавшее территории Талыш-Мугани добровольно вошло именно в состав России, а не какого-то другого государства и поэтому именно Россия имела права на эти территории. Таким образом, вопреки сепаратизму, развернутому турками в Закавказье, Муганская Советская Республика провозгласила себя в составе того государства, где она и была на протяжении двух веков. Все действия по ликвидации этого государства были фактически враждебными актами, против России.

Но в психологии и образе мышления пантюркистского мозга, никто не имеет права освобождаться из-под их владычества, это будет расцениваться как предательство, никто не имеет права создавать свое государство в ущерб их государствам, а они это могут делать в отношении любого другого государства, везде где это возможно, и это тогда вовсе не сепаратизм, а национально-освободительная борьба за свою независимость и государственность. И это право дано только им со стороны самого Великого Тенгри. Ну да ладно… Вернемся снова к Эривани и Батумской мирной конференции 1918 года.

По утверждениям самих же азербайджанских историков, правительство АР было посажено в Баку после Батумского соглашения 1918 года. Это было сделано после того как Османская Турция принудила правительство АР отказаться от притязаний на Эриванскую область, территория которой была признана за Армянской Республикой. Поэтому правительство Азербайджанской Республики, пока еще существующее только на бумаге, могло только на словах просить и убеждать турок, основных политических акторов и решал в регионе на то время, оставить им те или иные территории. Но тщетно. По Батумскому соглашению, к туркам отходили также территории Нахичеванского, Сурмалинского уезда, часть Шаруро-Даралагезского уезда и ряд других территорий, на которые претендовало правительство АР. Территориальные претензии азербайджанского правительства, висящего на воздухе вообще-то были немаленькие. Они претендовали также на часть Ново-Баездского, Эчимиадзинского и Александропольского уездов, на весь Ахалцихский уезд Тифлисской губернии и это помимо Борчалинского уезда, Батумскую область и Карскую область, которая также отошла к Османской Турции. Повторимся еще раз, что об этом пишут сами же азербайджанские историки. И поэтому Алиев должен был бы знать о том, что все перечисленные области имели в глазах правительства АР такой же статус принадлежности к их будущему государству, как и весь Эриванский уезд.

И кроме этого следует учитывать еще один немаловажный момент! На арене был фактор армянского правительства с армянской армией. Это была реальная сила, которая в тяжелых и неравных условиях воевала с турками. Шла армяно-турецкая война. И как раз во время Батумских переговоров состоялось три сражения между армянской и турецкой армиями: Сардарапатское сражение (21−28 мая); Каракилисское сражение (26−28 мая); Баш-Апаранское сражение (23−29 мая). В Каракилисском сражении, несмотря на отступление армян, они, упорно сражаясь, смогли нанести серьезный урон, превосходящим силам турок. Но в Сардарапатском и Баш-Апаранском сражениях армяне одержали победы. По мнению армянских историков, именно благодаря одержанной в Сардарапатском сражении победе, значительная часть Восточной Армении была спасена от захвата турками, и были созданы условия для восстановления армянской государственности. После чего 28 мая 1918 была провозглашена Республика Армения. Согласно британскому историку Кристоферу Уолкеру, если бы армяне проиграли эту битву, вполне возможно, что слово Армения сохранилось бы лишь как термин исторической географии. Кроме этого, несколькими днями позже, 2 июня, пришли еще вести о победах армянских сил в окрестностях Эривани.

Батумский договор о мире и дружбе, подписанный уже 4 июня, оставил Армении кроме самой Эривани, еще и Ново-Баязетский уезд и восточные части Александропольского, Эриванского, Эчмиадзинского и Шарур-Даралагезского уездов. Спустя несколько месяцев, в ноябре 1918 года поражение стран «четверного союза» в первой мировой войне, заставило турок вернуться к границам 1914 года и позволило Армении не только восстановить утраченный до этого контроль над Зангезуром, но включить в свой состав и Карскую провинцию. Это были реалии того времени без прикрас. В отличии от армянского правительства, у правительства АДР не было своей армии, которая вообще могла бы вести эффективные боевые действия, контролировать какие-то территории и наконец защищать свое население к моменту подписания Батумского соглашения. Справедливости ради, следует отметить и то, что от войн на ряду с армянами страдало и мусульманское население. Думается, что ужасные реалии войны всем понятны.

Туркам же нужно было ускорить свое продвижение к Баку и для этого нужно было основание, которое давало им правительство АР. Поэтому туркам ничего не оставалось делать как принуждать ручное правительство АР, подписывать Батумское соглашение на поставленных ими условиях. Только после этого турецкие войска начали операцию по вторжению на территорию подконтрольную тогда Бакинской коммуне. Правительство АР, не имя возможности установить власть на заранее объявленных своими территориях, осуществило это силами османской армии, на штыках которых поначалу оно из Тбилиси было переведено в Елизаветполь (Гянджа), а затем и в Баку. Османская Турция фактически держала и использовала вассальное правительство АР, чтобы за счет урезания их претензий, их же руками решать территориальные вопросы в регионе, заставляя подписывать те или иные документы.

А те соглашались, потому что в отличие от армян не имели никаких своих сил и были полностью подконтрольным правительством. Они готовы были отказаться от любых территорий, лишь бы установить власть в Баку и провозгласить столицу в нефтяном городе. Интересно и то, что турки требовали от правительства АДР отказаться от территорий и в пользу Грузии. От последней они хотели отторгнуть Батуми и ряд других территорий. Об этом также пишут азербайджанские исследователи истории того времени. Совсем недавно с такими откровениями по LAF TV выступал один из ведущих азербайджанских экспертов по этой теме Васиф Гафаров. Да, турки делали, что хотели, и позже по вступлению на территорию нынешнего Азербайджана они даже заставили распустить Национальный совет АР. Нури-паша возглавлявший турецкие войска, позже начал террор, против представителей местного населения, которые выступали против него и его действий.

Первая Азербайджанская Республика была провозглашена 28 мая 1918 года и в Лигу Наций так и не попала, поскольку, как объяснялось в меморандуме Генерального секретаря Лиги Наций, «территория Азербайджана являлась частью Российской империи, ввиду чего возникает вопрос, достаточно ли объявления… о независимости и признания Союзными Державами… для того, чтобы считать Азербайджан де-юре полностью самоуправляемым государством». И этого конечно оказалось недостаточно: уже в апреле 1920-го в республике начали устанавливать советскую власть.

Османская империя потерпела поражение в Первой Мировой войне и в 1918 году согласно условиям Мудросскому договору турки должны были вывести войска из Закавказья. Чрезвычайный посланник АР в Стамбуле Алимардан-бек Топчибашев в своем письме премьер-министру Фатали Хан Хойскому от 31 октября настоятельно советовал начать переговоры с англичанами, расквартированными в Реште и Энзели. Поэтому уже в первых числах ноября 1918 года делегация в составе Насиб-бека Усуббекова, Ахмед-бека Агаева и Муса-бека Рафиева срочно отправляется в Энзели и начинает переговоры с британским командованием в Северном Иране. Переговоры с генералом Уильямом Томсоном, который выдвинул ультимативное заявление, шли тяжело. Баку должен был быть очищен от турецких и азербайджанских войск, после чего британцы брали город и все нефтяные промыслы под контроль. Уильям Томсон становился генерал-губернатором Баку, городскую полицию также возглавлял англичанин. Интересен и тот немаловажный фактор, что, будучи в Энзели, командующий английскими войсками генерал-майор Toмсон всячески старался убедить русских союзников в том, что правительство Великобритании стоит за воссоздание России в ее границах 1914 года и не признает новообразовавшиеся государственные образования на Южном Кавказе. Так, в соответствии с ультиматумом российские части во главе с генералом Лазарем Бичераховым также вступили в Баку вместе с британскими войсками.

Таким образом, британский генерал поначалу вообще отрицал существование государства под названием «Азербайджан». Но после длительных дискуссий он заявил: «По нашей информации, нет такой республики, созданной волеизъявлением всего азербайджанского народа, а есть только правительство, образованное благодаря интригам турецкого командования. Но раз вы настойчиво утверждаете обратное, мы проверим все на месте и вынесем соответствующее решение». И это на самом деле было так. Это заявление объясняется тем, что: во-первых, генерал Томсон еще продолжал демонстрировать союзникам, что он за «единую и неделимую» Россию; во-вторых, будущее Азербайджанской Республики после ухода турок будет решаться с учетом местных реалий.

По сути британцы получили от Османской империи Азербайджан не как признанное независимое государство, а как трофей. В донесении из Стамбула от 5 марта 1918 года Алимардан-бека Топчибашева явно видно то, что османское правительство фактически не признавало тогда правительство Азербайджанской Республики и отказалось ратифицировать Батумский договор. В донесении он писал: «Добавлю, что юридически, даже до перемирия, Азербайджанская Республика официально не была признана турецким правительством, равно как не был ратифицирован договор дружбы, заключенный еще в Батуме». И он также был удивлен тем, что при подписании Мудросского перемирия 30 октября 1918 года турецкое правительство как своей собственностью распоряжалось судьбой Азербайджана, а его ноты протеста по этому поводу никем не принимались в расчет. Как видим, независимость Азербайджанской Республики была поставлена под сомнение в первую очередь турками, для которых эта страна была, по сути, протекторатом. Как мы уже отметили, на самом деле, шла подготовка к присоединению Азербайджана к Османской Турции, в рамках создания Великого Турана.

Но все сложилось так, что потом эта же Турция способствовала тому чтобы XI Красная Армия, беспрепятственно вступала в эту республику в сопровождении турецких же офицеров, во главе с Халил-пашой. Мы приведем небольшой отрывок из исторических документов. 23 апреля Г. К Орджоникидзе направил Г.В. Чичерину телеграмму где говорилось: «Руководитель национального движения Турции Мустафа Кемаль-паша требует от Азербайджана пропуска советских войск к границам Турции для обороны их от английских нападений. Не исключена возможность бескровного нашего вхождения в Баку и объявления его советским» . Мустафа Кемаль-паша телеграфировал в Москву 26 апреля 1920 г.: «Если советские силы предполагают открыть военные операции против Грузии или дипломатическим путем, посредством своего влияния заставить Грузию войти в союз и предпринять изгнание англичан с территории Кавказа, турецкое правительство берет на себя военные операции против империалистической Армении и обязуется заставить Азербайджанскую Республику войти в круг советских государств» .

После того как мы еще раз уяснили ситуацию с Иреваном (Эривань), которую Алиев назвал древней азербайджанской землей, перейдем к самой теме древности азербайджанства на этих территориях. Вообще говорить о какой-то древней азербайджанской земле в данном контексте с исторической точки зрения мягко говоря очень неудачное дело. Эти территории никогда не назывались Азербайджаном и тогда не было этнических азербайджанцев. Были тюркоязычные племена, было завоевание региона со стороны тюркоязычных кочевников, прибывших из Средней Азии. Но вот Арменией эти территории назывались и при арабском господстве, и входили в состав Ирана как часть области Арран. И это не наше мнение, просто достаточно посмотреть массу исторических исследований, источников, древнегреческих и древнеримских, арабских, иранских, европейских, российских историков. К слову будет сказано, что греки, например, могут говорить, о том, что почти все западное побережье Турции — это древнегреческая земля, а армяне могут называть территории восточной Турции древнеармянскими. И мало кто среди всемирно известных историков будет об этом спорить.

Но для пантюркистской пропаганды, как мы уже отметили все, что было до прихода на эти территории тюркоязычных племен не считается достойным внимания. Если тюрки захватили эти территории или они были переданы им, то эти территории уже автоматически древние азербайджанские или тюркские земли. То есть они подходят к этому вопросу с точки зрения права завоевателя, победителя. К территориям греков, к территориям ассирийцев, курдов и армян отношение точно такое же. Востоковед Станислав Тарасов в своей статье «Алиев «копнул» глубоко, но виноваты опять армяне» приводит ряд греческих городов, которые были переименованы на турецкий лад: «В Турции греческий город Истанполис стал Истанбулом, греческий Пергам — Бергамой, греческий Хиераполис — Памукалле, греческий Адрианаполис — Эдирне, греческая Гераклея — Эргели, греческая Смирна — Измиром, греческая Анкира — Анкарой, армянские Карин — Эрзурумом, Айнтап — Газиантепом, Ахтамар — Акдамаром. Библейская гора Арарат превратилась в Агры Даг».

Только они, только тюрки имеют право на все это, так как они когда-то всех победили, покорили и заставили. В понимании пантюркистов, армяне, поднявшиеся на воссоздание армянского государства на своих исторических землях, не имели права этого делать, а должны были до скончания своих веков, до последнего армянина, всегда быть под османским или тюркским владычеством, и поэтому их истребление или депортация совершенно справедливое действо. За другими народами права победителя они не признают. Это прочно укрепившееся мнение и на уровне пантюркистски настроенного обывателя. Можно сказать, что каждый раз, когда поднимается вопрос геноцида армян, то в Азербайджане на это реагируют острее и болезненнее чем сами турки.

Наоборот, сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, хоть и не признает Геноцид, но каждый год выражает соболезнования армянам, посещает армянское духовенство. В Турции разрешают церемониальные поминки армянских общин по поводу геноцида. Но в Азербайджане почему-то решили стать большими католиками, чем папа Римский. В Баку на вопрос Геноцида реагируют так, как будто в нем и депортации армян с основной части исторической Армении обвиняют именно азербайджанцев, а не османское государство, тогда как к азербайджанцам эта проблема никак не относится.

В советском Азербайджане такого не наблюдалось, наоборот сам Гейдар Алиев, будучи в Армении, вместе с Эдуардом Шеварднадзе и Кареном Демирчяном посещал памятник, посвященный победе армянской армии над турками в Сардараптском сражении. 1 июля 1999 года, принимая в Баку армянских журналистов Гейдар Алиев так говорил о своих отношениях с Кареном Демирчяном и Эдуардом Шеварднадзе: «Я начал работать в Азербайджане первым секретарем ЦК в 1969 году. Через три года — в 1972 году в Грузии Эдуард Амвросиевич был избран первым секретарем ЦК, а еще через два года — в 1974 году Карен Серопович был избран первым секретарем ЦК Армении. И должен сказать, что мы очень хорошо сотрудничали. Помогали друг другу, общались. Помню свои встречи в Армении. С каким энтузиазмом, с каким уважением принимали меня, и не только официальные лица. Я бывал в коллективах, заводах, на фабриках. Помню, однажды на территории обувной фабрики состоялся грандиозный митинг, где был и Эдуард Шеварднадзе, и Карен Демирчян, и я. Мы выступали, говорили о дружбе закавказских народов. Сколько раз Карен Серопович бывал здесь, в Азербайджане».

Протурецкая истерия началась, после развала СССР и с приходом к власти Народного Фронта Азербайджана, который поначалу лоббировал кандидатуру самого Гейдара Алиева и им управлялся. Но это уже другая тема.

То, что армяне за свою историю претерпели большие потрясения, это всемирно признанный факт. Армян подвергали истреблениям и их изгоняли с большей части своих исторических территорий, потом на эти территории заселялись тюркоязычные племена, которые основывали селения и осваивали армянские земли. Так там появлялись тюркские топонимы и забывались прежние армянские. Даже некоторые названия городов на тюркском несли в себе армянское наследие. Например, топоним «Каракильсе» переводится с тюркского как «Черная церковь». Тюрки-огузы, появившиеся массово в регионе с XI века не строили церкви и не были христианами, церкви эти из черного камня были построены еще задолго до их появления. И поэтому топонимы с такими названиями на территории Армении появились уже после появления тюрок-огузов в регионе, которые называли город на свой лад из-за того, что там была церковь из черного камня.

И массовые переселения, и изгнания армян были не только в начале XX века. Из истории достоверно известно, что Сельджукское (огузско-туркменская династия) завоевание Армении вызвало крупномасштабную эмиграцию. В этот период многие армяне из северных областей Армении переселились в Тифлис (Тбилиси). При грузинском царе Давиде IV Строителе (1089—1125) большое количество армян переселились в Тбилиси из бывшей армянской столицы Ани и его области. При царице Тамаре (1184—1213) армяне уже играли в этом городе большую роль. Во второй половине XIII века об армянах в Тбилиси сообщал Марко Поло. В XIV столетии в результате захвата Армении турками тысячи армян вынужденно эмигрировали на север, в Грузию, образуя значительный массив в Тбилиси и окрестных территориях. В эту эпоху создается древний пласт армянского населения среди грузин.

«Почти невероятно, но вместе с тем достоверно, что в 1803 году в Тифлисе считалось до 2 700 домов, из которых более 2 500 принадлежало армянам. Таким образом, столица составляла тогда вполне собственность армянскую», — подчеркивает «Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу М. Владыкина» (Москва, 1885). Кавказский календарь на 1849 год, изданный от Канцелярии Наместника Кавказского» (Тифлис, 1848), сообщает: «Число же жителей Тифлиса, вошедших в камеральное описание, простирается до 27 000 душ: казенного ведомства — армян 16 890, грузин 4 185, католиков 440, татар 440 (т. е. современных азербайджанцев — З.И.), греков 70; церковных крестьян — армян 1 120, грузин 530; помещичьих крестьян — армян 1 570, грузин 750, католиков 10, татар 10. Жители Тифлиса занимаются по преимуществу торговлею и ремеслами. Здешние ремесла производятся большею частью армянами — из 1 926 ремесленников, по сведениям 1845 г., армян считалось 1 448».

Приводя эти примеры, мы вовсе не утверждаем, что Тбилиси — это древнеармянская земля и армянские лидеры подобного не заявляют. Подобными делами занимается пока только глава Азербайджанской Республики. Мы просто показываем примеры, того по какой причине армяне покидали свои очаги и способствовали развитию городов в других странах, например, в том же Иране и в той же Османской империи.

Еще в эпоху правления Сефевидов в Иране, в XVI веке, шах Аббас I начал великое переселение армян из нынешней Армении вглубь Ирана. А на их места заселялись тюркские и даже местами курдские кочевые племена. Количество армян, переселённых из Восточной Армении в Иран, оценивается примерно в 250−300 тыс. человек по разным источникам. Это переселение носило и экономический характер, так как армяне были хорошими строителями, ремесленниками, мастерами, торговцами и могли бы развивать города и экономику Ирана. Иранский шах не хотел, чтобы армяне как двигатель экономики попали в руки турок-осман. Ведь и они переселяли армян в подконтрольные им города для их развития. Кочевники не вели тогда городской образ жизни. Кроме того, и сами армяне вынуждены были переселяться в Иран из той же Османской империи уходя от войн и грабежей кочевых племен. Эти процессы шли годами. Поэтому и возвращение армян в родные, когда-то оставленные ими края воспринимается ими как восстановление исторической справедливости, даже если это делается через применение военной силы, которую когда-то применяли против них. Ведь право победителя в таком случае по справедливости относится и к ним. Если Ильхам Алиев в своих выступлениях ссылается к силе, то это право дано и армянской стороне.

Исторические факты искажать нельзя, но президент Азербайджана этим как раз и занимается, повторяя давно изъезженную и неудачную пластинку и «о памятнике в честь 150-летия переселения армян в Нагорный Карабах». В вышеупомянутом выступлении в Тертере он говорит, что азербайджанский народ хорошо знает, что в 1978 году в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области был воздвигнут памятник в честь 150-летия переселения армян в этот регион. То есть армяне, по его словам, попали туда в 1828 году, а когда началась война, армяне уничтожили этот памятник. Во-первых, этот памятник был установлен в селе Марага, во-вторых это памятник был установлен не в честь переселения армян в Нагорный Карабах, а в честь основания села Марага вернувшимися из Ирана армянами. И был памятник уничтожен во время войны азербайджанскими солдатами после взятия села. В Нагорном Карабахе есть еще подобные памятники в 2−3 селах.

Но, допустим, армянам этот памятник мешал как доказательство того, что они в Нагорный Карабах были переселены 150 лет назад. А почему он не был уничтожен ранее под разными предлогами? Ведь в Баку обвиняют армян в первую очередь в подделке исторических артефактов еще с советских времен. Тогда по такой логике, армяне легко могли бы уничтожить этот памятник еще до войны! Но ведь этого не было сделано, так как памятник относится к основанию села, а не к переселению армян в Нагорный Карабах. Кроме того, возникает еще один вопрос. Почему такой исторически значимый памятник был установлен в каком-то селе, а не в Степанакерте? Ответ прост, он связан с историей одного села.

То, что в Нагорном Карабахе всегда проживали армяне, никто в мире не подвергает сомнению. И если кто-то собирается объявить армян Нагорного Карабаха арменизированными, то есть ассимилированными со стороны армян албанцами, то чем эти албанцы, ставшие армянами хуже или неправильнее, чем те албанцы, которые сейчас полностью ассимилированы, то есть тюркизированы и называются азербайджанцами? Как к этому отнесутся такие потомки албанских народов, как кавказоязычные потомки албанцев, удины, лезгины, будухи, хиналуги, цахурцы и др. Почему на предков и наследие этих народов могут претендовать только «тюрки Азербайджана», которые являются пришлым, кочевым элементом в регионе? Поэтому если даже армянская сторона согласится и примет «албанское обоснование» со стороны бакинских историков, то и это будет не в пользу Азербайджана. И ведь надо же, значит армяне были в регионе с таких давних пор, что смогли ассимилировать древних албанцев в Нагорном Карабахе. Значит армяне были там издревле, где-то поблизости, имели высокую культуру и силу, чтобы арменизировать этот регион. Но по всей видимости для пантюркистов право на ассимиляцию и завоевание территории Всевышним дано только тюркским кочевникам. Например, куда же делись те же персы Шиврана, почему в бакинских селах и территориях севера Азербайджанской Республики за какие-то сто лет исчез татско-персидский язык, бывший там издревле, сотни и сотни лет. Почему в селах с иранскими названиями не говорят на фарси? И прежде чем сетовать на то что в Армении изменены топонимы, надо посмотреть на ситуацию у себя в стране. Где изменениям постепенно подвергались талышские и вообще иранские и кавказские топонимы. Учитывая то, что эта тема требует отдельной публикации, не будем в нее углубляться.

Однако вновь вернемся к претензиям Алиева о принадлежности Еревана и взглянем на проблему другого ракурса. Еще два года назад президент неожиданно заявил: «Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться». Это конечно было беспрецедентным заявлением, похожим на то, когда он объявил себя лидером 50 миллионов азербайджанцев мира, влезая тем самым и на территорию Ирана. Это повлекло тогда резкую реакцию иранского посла Афшара Сулеймани, по происхождению иранского азербайджанца.

История Азербайджана, как мы вкратце пытались показать, это минное поле, на котором Алиев снова и снова пытается атаковать и начинает заведомо проигрышную партию. В рамках этой стратегии он каждый год, возвращается к истории страны и к теме принадлежности Еревана. Но настолько серьезно говорит на эту тему, что эту ситуацию уже нельзя просто назвать анекдотичной. Нам совершенно непонятно каким образом это вообще улучшает позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском переговорном процессе. Как страна выглядит на международной арене, перед мировым сообществом если ее лидер открыто претендует на международно-признанную столицу Армении и другие ее регионы, где к тому же стоят российские базы. Зачем так запутывать ситуацию, да еще и при нерешенном нагорно-карабахском конфликте. Разве может рациональный ум все это как-то объяснить? Зачем президент Алиев осложняет положение страны, которое и без того осложнено, как экономически, так и политически. Ведь он сам же во время последнего выступления заявил, что «Совет Европы занимает антиазербайджанскую позицию и в этой организации царят антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия». Его возмутило то, что Совет Европы промолчал по поводу выборов в Нагорном Карабахе, то есть оттуда не последовало никаких заявлений осуждающих или не признающих эти выборы.

«Конечно, фальшивые выборы, проведенные режимом хунты — это своего рода шоу, клоунада. Все ведущие страны осудили и не признали эти «выборы». Все ведущие международные организации осудили эти выборы. Все, кроме Совета Европы, Совет Европы промолчал. Почему? Это известно. Потому что одна из основных целей Парламентской Ассамблеи Совета Европы — запятнать Азербайджан, подорвать авторитет нашей страны, распространять измышления о ней, побуждать к принятию фиктивных докладов, поддерживать «пятую колонну», предателей в Азербайджане и в связи с конфликтом — армянскую сторону», — сказал Алиев во время выступления в Тертере.

В Азербайджане между прочим должны понимать, что сегодня промолчал Совет Европы, а завтра промолчат и другие. Не все сразу происходит, конечно, но постепенно это будет происходить, и мы об этом предупреждали. Это первые симптомы, первые бреши в плотине. И это совершенно естественно и ожидаемо при таком авторитарном семейно-клановом режиме в Азербайджане. Этот режим обвиняет в фальшивых выборах одних, но по сей день сам не провел ни одних свободных нефальсифицированных выборов в стране. Не подал ни одного примера демократизации в стране, не пошел на уступку ни в одном проблемном вопросе, ни в отношении оппозиции, ни в отношении проблем, касающихся других автохтонных народов, проживающих в стране. В Азербайджане порой неприкрыто нарушаются национально-культурные права народов нетюркского происхождения, а ассимиляционная машина запущена полным ходом очень давно. Мы об этом писали и говорили много раз, и приводили примеры таких нарушений. Со слов главы государства Азербайджана получается так, что эти коренные народы республики должны быть благодарны просто за то, что их не изгнали и они могут просто проживать в республике.

Что касается Армении, то в Европе, да и во всем мире видят, что в этой республике сменилось четыре главы государства, сменяются премьер-министры и вообще есть ротация кадров, а в Азербайджане вот уже 27 лет одна семья у власти. Принцип сменяемости власти соблюдается даже в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Тем самым, армяне исправно демонстрируют миру, что в их государствах периодически сменяется власть и проводятся реформы в управлении страной. Относительно недавно Армения стала парламентской республикой во главе с президентом христианином-католиком и премьер-министром христианином-григорианцем по вероисповеданию. Это говорит о том, что армяне добились религиозного баланса и во власти, защитив свою государственность и гарантией Ватикана. А в Нагорном Карабахе победивший на выборах президент предлагает самому сильному своему оппоненту на выборах занять ответственный пост министра иностранных дел НКР. Это показатель политической культуры, которой нет в Азербайджане, вернее сказать, она там просто убита в зародыше.

Вместо реальных реформ в стране власти начали компанию по арестам, то есть жертвоприношению коррумпированных чиновников среднего и чуть выше среднего уровня. И народ понимает, что это просто спектакль, демонстрация видимости того, что якобы власть взялась наконец все исправить в республике. Это просто очередная игра по оттягиванию времени. И при всей этой ужасающей внутренней обстановке президент Азербайджана открыто претендует на территории соседнего государства и, можно сказать, угрожает армянскому населению Нагорного Карабаха, которым одновременно предлагает автономию.

Это совершенно неудачная и провальная политика для Азербайджанской Республики, которая к великому нашему сожалению приведет к плачевным результатам для страны и простого народа. И порой складывается такое впечатление, что это делается целенаправленно. Алиева нельзя считать таким уж глупым человеком. Это эрудированный и высокообразованный политик из элитной семьи, и поэтому мы приходим к выводу, что он как будто настойчиво хочет показать всему цивилизованному миру, что возглавляемое им государство не состоялось, что это неуступчивое ни в чем субъект международного права, который надо убрать с арены и с политической карты мира. Он вызывает огонь на себя и этому есть логическое объяснение.

Можно также предположить, что целях выигрыша времени на фоне борьбы с мелкими коррупционерами в провинциальных районах, глав которых сам же назначал на эти посты, глава государства хочет сыграть еще и на патриотических настроениях народа путем пафосных высказываний, сотрясания воздуха угрозами применения силы. Демонстрация решимости как в «борьбе с коррупцией», так и с «армянскими оккупантами» в реальности так и останется демонстрацией и здравомыслящие люди в Азербайджане это хорошо понимают. Экономическая ситуация в республике одна из самых плохих в странах СНГ. Растущий шквал критики и растущая ненависть против властей сегодня закономерный результат деятельности власти. Меры по борьбе с коронавирусом сильно ударили по благосостоянию граждан, да и того небольшого среднего слоя в стране. И в такой ситуации глава азербайджанского государства наполняет умы людей этими ничего не значащими в реале пафосными высказываниями и вызвать их симпатии еще и своей борьбой с покинувшими историческую арену мертвецами, неудачниками, возглавлявшими первую Азербайджанскую Республику.

На этом фоне, все чаще из уст азербайджанской оппозиции мы слышим, что страну ждет развал, уничтожение, что государственность под серьезной угрозой. Умные люди могут задаваться вопросом, зачем президент страны перед такой угрозой ведет агрессивную риторику в адрес армянского государства, тем самым против мирового армянства, армянского лобби и поддерживающих их мощнейших глобальных мировых сил, куда входит и часть еврейских элит?

Сегодня цивилизованный мир не ставит под сомнение или как минимум не против того, что Армения должна быть воссоздана в прежних границах. Возможно об этом не заявляется везде открыто, но «армянский фактор» уже поддерживается и католическим Ватиканом. А что из себя представляет Ватикан — Алиев хорошо знает. В Баку должны понимать, что ни Иран, ни Россия, ни Европа, ни США не позволят разгромить Армению, и не поддержат Азербайджан за спиной которого стоит только бьющаяся в лихорадке экономического и политического кризиса Турция. Сама Турция нуждается в поддержке хороших отношений с Россией в силу сложившихся на Ближнем Востоке обстоятельств. Пантюркизм стратегическая угроза прежде всего для Ирана и России. Ни Иран, ни Россия стоять на стороне Баку не будет, «стратегический альянс» с Анкарой невозможен в силу ряда объективных причин. Сейчас не времена Ататюрка, когда в России заявляли о возможности создания турецко-азербайджанского социалистического союза и делали бы ставку на тюркский фактор в распространении социализма и коммунистических идей. Сегодня у России такого проекта нет и не будет. Сегодня на арене не слабый Иран под управлением гниющей Гаджарской династии, а мощная Исламская Республика, космическая держава, позволяющая себе бомбить в пух и прав базы США и НАТО. Иран государство бросающее вызов США уже на американском континенте. Помимо всего этого, Иран естественный союзник России на Ближнем Востоке. Времена и приоритеты изменились. С другой стороны, успешно нейтрализуются и действия различных лоббистов Алиева в Москве, пытающихся топорно внедрить в сознание части российского экспертного сообщества мысль о том, что сотрудничество Армении и Запада направлено против интересов России в регионе, как будто не Азербайджан проводит каждый год по несколько военных учений с членом НАТО — Турцией.

При таком раскладе зачем же разбивать Азербайджанскую Республику о такие политические реалии? Может затем, чтобы с действующей власти после ее ухода, никто не спрашивал за все то, что они сделали со страной? Может опасения оппозиции действительно реальны и посталиевского Азербайджана просто не будет, и не будет правопреемника этого государства, который бы возбудил уголовное преследование в отношении бывших властей страны? Это может быть одним из логичных объяснений тому, почему Алиев вызывает своим поведением огонь на возглавляемое им государство. И тогда, возможно, на территории нынешнего Азербайджана помимо де-факто существующей Нагорно-Карабахской Республики, появятся другие такие республики, как, например, Республика Арран, Республика Ширван, Республика Талышистан и Нахичеванская Республика. Если будет принято решение и будет запущен подобный процесс, никто не будет его останавливать, и не сможет остановить, так как нынешние власти страны превратили ее в головную боль для соседних держав. Даже Турция не будет вмешиваться и сольет Азербайджан, как это было в 1920 году, взамен на политические уступки в других регионах, разве что прихватит в свой состав или под протекторат колыбель пантюркизма в Азербайджане — Нахичеванскую Автономную Республику. Ведь эта республика по Московскому и Карскому договорам 1921 года, является по своему международному статусу автономной территорией под протекторатом. Может как раз для этого периода возможности провозглашения независимой Нахичевани хорошо запрятаны в конституцию этой автономии, да и в конституцию Азербайджана? Что открыто в своем интервью на Рravda.ru подтвердил известный азербайджанский политолог Тофик Аббасов. Может для этого там создана отдельная общевойсковая армия и даже своя отдельная таможня, на высшем уровне сформированы все государственные институты?

Ответы на эти вопросы мы получим в ближайшие годы. А пока азербайджанское общество должно понимать, что армяне не откажутся от итогов войны в Нагорном Карабахе и не согласятся на статус автономии, чтобы снова стать гражданами страны Алиевых, перед которыми, как говорил глава Азербайджана, армяне, когда-то стояли по стойке смирно. Армяне на это не пойдут!