Триполи, , 13:39 — REGNUM В течение ближайших часов глава правительства национального единства (ПНС) Ливии Файез Саррадж направится в Москву. Об этом 7 июня сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

«Саррадж отправится в Москву в ближайшие часы», — говорится в сообщении телеканала.

При этом ранее сообщалось, что глава Палаты представителей (парламента), заседающей на востоке Ливии, Акиля Салех, также направится в Москву для обсуждения текущей политической ситуации в стране.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июня стало известно, что резолюция о продлении эмбарго на поставки вооружений в Ливию принята единогласно Советом Безопасности ООН.