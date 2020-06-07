Минск, , 13:30 — REGNUM В Минске на площади у Комаровского рынка во время пикета по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и Сергея Черечня, которые проходят сегодня, 7 июня, задержали одного из собирающих подписи, сообщает TUT.BY.

Журналисты также отметили, что на подъезде к Комаровскому рынку и на остановке общественного транспорта дежурят сотрудники ГАИ.

«В 11.25 к одному сборщику подписей за [кандидата в президенты Белоруссии Светлану —ИА REGNUM] Тихановскую подошли люди в штатском и затащили в бус», — сообщает TUT.BY.

Мужчину забрали сотрудники в штатском.

Также член инициативной группы по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской Мария сообщила журналистам, что на подъезде к Комаровскому рынку сотрудники государственной автоинспекции остановили члена инициативной группы, который ехали на пикет. Мужчину забрали в местное Районное управление внутренних дел, а его машину, в которой находились столы для пикета, эвакуировали.

Читайте также: В Варшаве состоялась акция в поддержку задержанных в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Варшаве состоялась акция в поддержку задержанных в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, оппозиционера Николая Статкевича и других задержанных.