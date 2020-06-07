Дамаск, , 13:13 — REGNUM В результате авиаудара, нанесенного неизвестными самолетами по территории Сирии, погибли по меньшей мере 12 наемников. Об этом 7 июня сообщает Al Arabia.

Всего было нанесено восемь ударов, жертвами которых стали 12 наемников из Ирака и Афганистана. Инцидент произошел в провинции Дейр-Эз-Зор, расположенной на востоке страны.

Ответственность за преступление пока не установлена, однако по мнению ряда экспертов за ним может стоять Израиль.

Напомним, ВВС Израиля регулярно наносят удар по позициям наемников, а также по бойцам ливанской «Хезболлы», оказывающим поддержку правительству Сирии в борьбе с терроризмом.