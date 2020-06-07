Минск, 7 июня 2020, 13:12 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии, бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико заявил, что необходимый минимум в сто тысяч подписей, необходимых для регистрации его в качестве кандидата на пост президента Белоруссии, собраны. Об этом он заявил на встрече с инициативной группой в Бресте, которая транслировалась на YouTube-канале кандидата в президенты Белоруссии 6 июня.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за выдвижение действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве кандидата в президенты Белоруссии на предстоящих выборах, было собрано более миллиона подписей.