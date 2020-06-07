Ташкент, , 12:29 — REGNUM Конфликт местных жителей на узбекистанско-киргизском участке границы не должен повлиять на отношения и планы Киргизии и Узбекистана. Об этом заявил узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев на встрече с руководителями Ферганской области, сообщает агентство «УзА».

"Нам нужно быть спокойными, терпеливыми, сострадательными. Соседство — на тысячи лет», — сказал глава государства. Он отметил, что на развитие Сохского района в 2020—2022 годах планируется выделить 500 млрд сумов ($49 млн) и создать 11 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, физические лица освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество. Ставка подоходного налога для бизнеса снизится вдвое. Власти пообещали отремонтировать школы, врачебные пункты и дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая между жителями киргизского села Чечме и узбекского села Чашма произошел конфликт. В результате инцидента пострадали 187 граждан Узбекистана.

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