Москва, , 12:10 — REGNUM Российская федерация примет ответные меры на признание Прагой персонами «нон грата» и высылкой из Чехии двух сотрудников российского посольства в стране. Об этом 7 июня рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры», — заявила официальный представитель и добавила, что данный случай будет обязательно учтен при выстраивании российско-чешских отношений.

Также она указала, что ситуация с высылкой двух российских дипломатов является ещё одной попыткой испортить отношения между Россией и Чехией.

«Мы квалифицировали это, как и недружественный, и, в общем-то, хамский поступок, неприличный поступок», — отметила Захарова.

Кроме этого, дипломат подчеркнула, что Москва в течение долгого времени выстраивала с Прагой отношения в гуманитарных, экономических и политических вопросах, однако чешская сторона намеренно наносит удар по сотрудничеству двух стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что власти Российской Федерации благодарны руководству США, предложившим помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.