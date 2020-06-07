Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Бывший президент США Джордж Буш — младший не будет голосовать на президентских выборах за действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом 6 июня сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Издание ссылается на источник, знакомый «с образом мысли» Буша, что, как ему кажется, позволяет утверждать, что тот не будет голосовать за своего однопартийца.

Журналисты не сообщили, будет ли республиканец Буш голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.