Берлин, , 11:16 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил, что отношения его страны с Соединенными Штатами Америки весьма сложные. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

По словам Мааса, американо-германские отношения на фоне решения Вашингтона вывести часть своих оккупационных войск с германской территории являются весьма сложными.

«Мы являемся близкими партнерами по трансатлантическому альянсу. Но: это сложно», — сказал Маас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. Также Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военных до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

Маас подчеркнул, что в случае, если решение Трампа вывести часть американских войск из Германии подтвердится, то Берлин примет это к сведению. При этом он добавил, что в Германии ценят многолетнее «сотрудничество» с США.

Напомним, что американские войска находятся в Германии с 1945 года, когда нацистский Третий Рейх капитулировал. С тех пор вооруженные силы США не покидали германскую территорию и фактически находятся там в статусе оккупационных войск.