Варшава, , 11:00 — REGNUM Акция в поддержку задержанных в Белоруссии блогера Сергея Тихавновского, оппозиционера Николая Статкевича и других активистов прошла с участием белорусов у посольства Белоруссии в Варшаве, сообщает 6 июня Белсат TV.

По информации журналистов, в пикете приняли участие десятки человек.

Собравшиеся держали в руках плакаты с надписями «Цыган мне не батька! Уходи», «Свобода слова — не преступление». Также у людей в руках было полотно красного цвета с надписью «Stop Luka».

По информации источника, белорусов также пришел поддержать польский депутат Европейского парламента Роберт Бедронь.

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Напомним, 29 мая в Гродно был задержан блогер Сергей Тихановский, а также несколько активистов.

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Также 31 мая были задержаны члены инициативной группы по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской в качестве кандидата в президенты Белоруссии, а также — белорусский оппозиционер Николай Статкевич.

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