Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вновь обвинил ряд СМИ в распространении недостоверной информации и желании разжечь протесты в США. Соответствующий комментарий глава Белого дома оставил в Twitter.

«CNN & MSDNC делают все возможное, чтобы «разжечь» толпу, — заявил Трамп. — К счастью, у них очень маленькая аудитория!»

Ранее президент США употребил по отношению к названых СМИ этитет Fake News, отметив при этом, что данные издания преподносят убийц, террористов, поджигателей, бандитов, хулиганов и мародеров как самых добрых и самых замечательных людей во всем мире.