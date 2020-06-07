Вашингтон, , 06:25 — REGNUM Вывод военнослужащих Национальной гвардии США из Вашингтона может начаться уже 8 июня, заявил командующий нацгвардией в столичном округе Колумбия Уильям Вокер в эфире телеканала CNN.

«Они будут передислоцированы. Возможно, уже в понедельник», — отметил он.

По данным Вокера, в настоящее время в столице США находятся около 3,9 тысяч нацгвардейцев, приехавших из 11 штатов для поддержки своих коллег из округа Колумбия. Отправка бойцов Нагвардии США в места дислокации связано с затиханием протестов в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о небольшой численности протестующих в Вашингтоне 6 июня. По его мнению, этого удалось достичь благодаря слаженной работе полиции, Национальной гвардии США и Секретной службы.

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