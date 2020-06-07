Москва, , 06:21 — REGNUM Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил бывшему послу США в России Майклу Макфолу о том зле, которое США принесли странам за прошедшие 20 лет. Об это сенатор написал на своей странице в Twitter в ответ на сообщение Макфола.

Экс-посол США, заявил, что он критикует Вашингтон за ввод войск в Ирак. При этом Майкфол считает, что воссоединение Крыма с Россией, это согласно Западной терминологии — «аннексия» и Пушкову следует также подвергнуть за это критики правительство РФ.

«Дело не в критике — критика ничего не изменила в агрессии США в Ираке и Ливии. Проблема в том, что США причинили слишком много зла ряду стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву», — написал Пушков.

По его словам, только тем, кто следует международному праву можно учить ему других.

Как передавало 31 мая ИА REGNUM, Пушков заявил, что G7 устарела и является «клубом друзей США», на исключение РФ, всё же, было ошибкой.

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