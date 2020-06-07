Москва, 7 июня 2020, 06:21 — REGNUM Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил бывшему послу США в России Майклу Макфолу о том зле, которое США принесли странам за прошедшие 20 лет. Об это сенатор написал на своей странице в Twitter в ответ на сообщение Макфола.
Экс-посол США, заявил, что он критикует Вашингтон за ввод войск в Ирак. При этом Майкфол считает, что воссоединение Крыма с Россией, это согласно Западной терминологии — «аннексия» и Пушкову следует также подвергнуть за это критики правительство РФ.
По его словам, только тем, кто следует международному праву можно учить ему других.
Как передавало 31 мая ИА REGNUM, Пушков заявил, что G7 устарела и является «клубом друзей США», на исключение РФ, всё же, было ошибкой.
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