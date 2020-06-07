Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Протестующих против расовой дискриминации в американской столице Вашингтоне оказалось меньше, чем ожидалось изначально, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Толпа в Вашингтоне гораздо меньше, чем ожидалось — Национальная гвардия, Секретная служба и полиция Вашингтона делают невероятную работу. Спасибо!», — отметил он.

Отмечается, что ограничения затронут провинции страны и саму столицу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Вашингтоне на протестную демонстрацию вышли более 10 тысяч человек. Изначально организаторы обещали вывести около миллиона человек, однако им этого не удалось.

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