Филадельфия, США, , 05:18 — REGNUM Инспектор полиции Джозеф Болонья обвиняется в нападении при отягощающих обстоятельствах, заявил прокурор Филадельфии (штат Пенсильвания) Ларри Краснер, передает 6 июня CNN.

Сообщается, что полиция Филадельфии арестовала участвующего в протестных акциях студента, однако при передаче дела окружному прокурору, обвинения были выдвинуты против арестовавшего его полицейского.

В своем решении прокурор опирался на получившее распространение видео мобильного телефона. «Мы пытаемся быть справедливыми. Ответственность должна быть равной», — отметил Краснер, подчеркнув, что необходимо быстро и беспристрастно реагировать на насильственные и преступные действия.

В настоящее время Болонья отстранен от несения службы. Однако Союз полиции Филадельфии считает выдвинутые обвинения необоснованными. «Эти обвинения ясно иллюстрируют антиполицейскую программу Краснера в Филадельфии», — говорится в заявлении организации.

В свою очередь комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила о начале внутреннего расследования, которое будет проведено независимо от прокурорского расследования.

Напомним, в ходе протестов, стартовавших в США после распространения видео с непреднамеренным убийством чернокожего при задержании полицейским, выдвигаются обвинения в отношении полицейских, основанием для которых служат отснятые с места событий видеосвидетельства.

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