Буффало, США, , 04:32 — REGNUM Двум полицейским американского города Буффало, штат Нью-Йорк, предъявлены обвинения в нападении на протестующего, сообщает 6 июня Reuters.

Офицеры полиции Буффало Аарон Торнальски и Роберт Маккейб обвиняются в нападении, повлекшем тяжкий вред здоровью. В случае признания полицейских виновными, им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

По итогам первого заседания, правоохранители отказались признать свою вину и были отпущены под подписку о невыезде. Следующее заседание суда назначено на 20 июля.

Ранее в сети появилось видео, на котором правоохранители толкают стоящего у них на пути пожилого мужчину, который падает затылком на асфальт. Полицейские проходят мимо, несмотря на то, что рядом с головой недвижимого мужчины появляется лужа крови.

Сообщается, что пострадавший находится в клинике в критическом состоянии.

Напомним, США охватили масштабные акции протеста, поводом к которым стала смерть задушенного полицейским при задержании негра. В ряде стран Европы прошли акции солидарности с протестующими США, на которых граждане выступили против расизма и полицейского беспредела.

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