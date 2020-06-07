Лондон, , 03:48 — REGNUM Атаковавшее полицейских меньшинство дискредитировали мирную протестную акцию и подвели общее дело, заявил в Twitter мэр Лондона Садик Хан.

Обращаясь к вышедшим на улицы на акцию против расизма жителям Лондона, Хан заявил: «Я стою вместе с вами, и я разделяю ваш гнев и вашу боль».

Отдельное послание глава столицы Великобритании посвятил «крошечному меньшинству, совершившему насилие»: «Вы угрожали безопасному и мирному протесту и подвели это важное дело».

Ранее Хан назвал справедливым негодования граждан по поводу расизма и призвал провести акции «мирно, законно и безопасно», помня об опасности распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, после окончания мирной акции на Даунинг-стрин в Лондоне собралась толка из нескольких сотен простестующих и начала забрасовать полицейских стеклянными бутылками и другими подручными предметами.

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