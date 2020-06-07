Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп по-прежнему доверяет действующему главе министерства обороны страны Марку Эсперу, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни телеканалу CNN.

«Президент Трамп по-прежнему уверен в министре Эспере», — заявила она.

Макинэни подчеркнула, что глава Пентагона оказал существенную помощь в обеспечении безопасности в столице страны Вашингтоне во время уличных беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня стало известно, что поддержка американского лидера Дональда Трампа среди чернокожего населения страны выросла до 41%. Отмечается, что на популярность Трампа не повлияли протесты и уличные беспорядки.

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