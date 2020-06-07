Лондон, 7 июня 2020, 03:25 — REGNUM Зафиксированные по отношению к полицейским акты насилия неприемлемы. Соответствующий комментарий прошедших протестных акций опубликовала в Twitter министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.
Глава МВД выразила поддержку обеспечивающим порядок на акциях протеста полицейским и заявила о недопустимости насильственных действия к правоохранителям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время массовых акций против расизма и полицейского произвола в Лондоне пострадали 23 полицейских. Было задержано 14 участников беспорядков.
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