Лондон, , 03:25 — REGNUM Зафиксированные по отношению к полицейским акты насилия неприемлемы. Соответствующий комментарий прошедших протестных акций опубликовала в Twitter министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Глава МВД выразила поддержку обеспечивающим порядок на акциях протеста полицейским и заявила о недопустимости насильственных действия к правоохранителям.

«Протесты должны быть мирными и соответствовать правилам социального дистанцирования, — отметила Пател. — Насилие по отношению к сотруднику полиции совершенно неприемлемо в любое время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время массовых акций против расизма и полицейского произвола в Лондоне пострадали 23 полицейских. Было задержано 14 участников беспорядков.

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