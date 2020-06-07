Лондон, , 03:12 — REGNUM Более двух десятков полицейских получили ранения в столкновениях с демонстрантами в Лондоне за последние несколько дней, сообщает 6 июня Sky News.

В ходе беспорядков возникших во время митингов солидарности с выступившими против расизма и полицейского произвола американскими протестующими ранения получили 23 лондонских полицейских.

Во время акций протеста стражи порядка арестовали 14 человек. Вероятно, задержанных будет больше после того, как появятся данные по итогам инцидента на Даунинг-стрит. Сообщается, что после окончания массовой акции на Уайтхолле собралось порядка 400−500 человек, которые начали забрасывать полицейских бутылками и другими предметами.

Как сообщало ИА REGNUM, на улицы городов Великобритании вышли тысячи протестующих против расизма и жестокого обращения со стороны полицейских.

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