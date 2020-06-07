Брюссель, , 02:27 — REGNUM НАТО готовит план поддержки союзников и партнёров в случае второй волны коронавируса. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Welt am Sonntag.

«Мы должны согласовать наши планы, с тем чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО и странам-партнёрам», — сказал глава военно-политического блока.

По данным Столтенберга, конкретный план поддержки союзников будет показан руководителя оборонных ведомств стран-членов НАТО в середине июня.

Как передавало 15 мая ИА REGNUM, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что направление дискредитационной кампании чётко задал Столтенберг, обвинивший РФ и Китай в стремлении «изменить миропорядок» путём дезинформации.

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