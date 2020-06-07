Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

По мнению Помпео, решение китайских властей отказать жителям Гонконга в свободе и независимости похоже на действия Германии, захватывающей европейские страны.

Госсекретарь США отметил также, что Вашингтон должен искать дипломатические пути взаимодействия с КНР, поскольку «расширяются возможности ядерного вооружения, возрастают угрозу потенциально разрушительные не только для отдельного города, штата или страны, но и для всего мира».