Берлин, , 01:30 — REGNUM Отношения Германии с Соединенными Штатами в настоящее время являются сложными, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в интервью газете die Bild.

«Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но: все сложно», — заявил он.

Маас добавил, что взаимодействие с американскими войсками на территории Германии развивалось долгие годы и Берлин очень ценит это сотрудничество. При этом он выразил сожаление, что президент США Дональд Трамп решил сократить американское военное присутствие на территории ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о сокращении численности американского военного контингента в Германии. По данным ряда источников, 9,5 тысяч военнослужащих армии США могут быть перебазированы в Польшу.

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