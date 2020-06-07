Абуджа, , 01:15 — REGNUM По меньшей мере 70 боевиков были уничтожены в ходе операции вооруженных сил Нигерии в северо-западном штате Кадуна, сообщает Xinhua.

Как сообщил пресс-секретарь вооруженных сил Нигерии Джон Эненш, боевики были расстреляны в пятницу, 5 июня. Войска преследовали террористов, когда те пытались укрыться в лесу. В ходе операции применялись боевые вертолеты. Части бандитов удалось скрыться от преследования, несмотря на ранения.

Напомним, неделю назад президент Нигерии Мухаммаду Бухари дал поручение взять под контроль ситуацию на северо-западе страны, где нередки были нападения на мирные поселения, убийства и похищения людей.

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