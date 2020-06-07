Лондон, , 01:02 — REGNUM Массовые протесты против расизма, толчком к которым стало убийство чернокожего Джорджа Флойда в США, прошли в городах Великобритании, сообщает 6 июня CNN.

Демонстранты вышли на акции против расизма в Кардиффе, Лестере и Шеффилде. Около 15 тысяч протестующих собрались в центре Манчестера. В Лондоне протестующие провели минуту молчания, а затем скандировали лозунги «Нет справедливости — нет мира!» и «Черные жизни имеют значение!».

Сообщается, что большинство протестных акций британцев были мирными, однако в Лондоне на Даунинг — стрит уже после окончания акции возникли беспорядки. В воскресенье запланированы демонстрации в Глазго, Эдинбурге и Абердине.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протестные акции против расизма начались в США после произошедшего во время задержания полицейским убийства чернокожего. Митинги быстро распространились за пределы США. Акции солидарности, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, прошли в городах Европы и Австралии.