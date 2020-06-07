Кабул, , 00:41 — REGNUM Боевики из террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на блокпосты в провинции Кунар на востоке Афганистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что при нападении террористов афганские силовики открыли ответный огонь. В ходе перестрелки боевики решили отступить. В результате происшествия были убиты девять террористов. Еще девять человек получили различные ранения, среди них — двое полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня взорвался автомобиль в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. В результате взрыва погибли 11 сотрудников афганской полиции. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

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